Иран выпустил по территории Израиля около 500 ракет

Около 500 ракет было запущено по территории Израиля со стороны Ирана. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post.

Иран выпустил ракеты по Израилю. Видео © Telegram / بگا نیوز | اخبار جنگ اسرائیل به لبنان

По данным журналистов, произошло прямое попадание в здание на севере Тель-Авива. Кроме того, множество других падений было зафиксировано в Тель-Авиве, а также в Димоне, Набатиме, Хоре, Ход-ха-Шароне, Беэр-Шеве и Ришон-ле-Ционе.