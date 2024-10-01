Иран выпустил по территории Израиля около 500 ракет
Около 500 ракет было запущено по территории Израиля со стороны Ирана. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post.
Иран выпустил ракеты по Израилю. Видео © Telegram / بگا نیوز | اخبار جنگ اسرائیل به لبنان
По данным журналистов, произошло прямое попадание в здание на севере Тель-Авива. Кроме того, множество других падений было зафиксировано в Тель-Авиве, а также в Димоне, Набатиме, Хоре, Ход-ха-Шароне, Беэр-Шеве и Ришон-ле-Ционе.
Ранее Life.ru писал, что израильская армия сообщила о пуске баллистических ракет со стороны Ирана. По всей территории еврейского государства прозвучали сирены воздушной тревоги. Власти призывают гражданских укрываться в бомбоубежищах. До этого сообщалось о сотне выпущенных снарядов. Пресечь атаку Ирана на еврейское государство хотели с помощью российского президента Владимира Путина.
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