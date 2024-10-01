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1 октября, 17:55

Байден приказал ВС США защитить Израиль от атак Ирана

Американский президент Джо Байден приказал ВС США помочь Израилю защититься от иранских ударов. Кроме того, главе Штатов поступают регулярные донесения о том, как развивается ситуация в еврейском государстве. Об этом сказано в распространённом заявлении Белого дома.

«Президент Соединённых Штатов приказал военным США помочь Израилю в обороне против иранских атак, сбивать ракеты, нацеленные на Израиль», — проинформировал официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Шон Саветт.

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Напомним, сегодня ЦАХАЛ сообщила, что Иран произвёл массовые пуски баллистических ракет по израильской территории. По всей стране была объявлена воздушная тревога, гражданских просят спуститься в бомбоубежища. По информации прессы, с иранской стороны было запущено более 500 ракет. Есть сообщения о множественных прилётах в Тель-Авиве, кроме того под удар попали Димон, Набатим, Хор, Ход-ха-Шароне, Беэр-Шеве и Ришон-ле-Ционе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir

Юрий Лысенко
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