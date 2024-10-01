Байден приказал ВС США защитить Израиль от атак Ирана
Американский президент Джо Байден приказал ВС США помочь Израилю защититься от иранских ударов. Кроме того, главе Штатов поступают регулярные донесения о том, как развивается ситуация в еврейском государстве. Об этом сказано в распространённом заявлении Белого дома.
«Президент Соединённых Штатов приказал военным США помочь Израилю в обороне против иранских атак, сбивать ракеты, нацеленные на Израиль», — проинформировал официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Шон Саветт.
Напомним, сегодня ЦАХАЛ сообщила, что Иран произвёл массовые пуски баллистических ракет по израильской территории. По всей стране была объявлена воздушная тревога, гражданских просят спуститься в бомбоубежища. По информации прессы, с иранской стороны было запущено более 500 ракет. Есть сообщения о множественных прилётах в Тель-Авиве, кроме того под удар попали Димон, Набатим, Хор, Ход-ха-Шароне, Беэр-Шеве и Ришон-ле-Ционе.
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