Байден приказал ВС США защитить Израиль от атак Ирана

Американский президент Джо Байден приказал ВС США помочь Израилю защититься от иранских ударов. Кроме того, главе Штатов поступают регулярные донесения о том, как развивается ситуация в еврейском государстве. Об этом сказано в распространённом заявлении Белого дома.

Напомним, сегодня ЦАХАЛ сообщила, что Иран произвёл массовые пуски баллистических ракет по израильской территории. По всей стране была объявлена воздушная тревога, гражданских просят спуститься в бомбоубежища. По информации прессы, с иранской стороны было запущено более 500 ракет. Есть сообщения о множественных прилётах в Тель-Авиве, кроме того под удар попали Димон, Набатим, Хор, Ход-ха-Шароне, Беэр-Шеве и Ришон-ле-Ционе.