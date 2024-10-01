Росавиация призвала авиакомпании воздержаться от полётов над Израилем и Ираном

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) обратилась к российским авиакомпаниям в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Перевозчиков призвали отменить рейсы в Израиль, Иран и Ирак, а также избегать полётов в воздушном пространстве названных государств.