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1 октября, 19:19

Росавиация призвала авиакомпании воздержаться от полётов над Израилем и Ираном

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) обратилась к российским авиакомпаниям в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Перевозчиков призвали отменить рейсы в Израиль, Иран и Ирак, а также избегать полётов в воздушном пространстве названных государств.

«В связи с угрозой безопасности полётов гражданских воздушных судов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полётов в/из аэропортов этих государств и в их воздушном пространстве до особого распоряжения», — гласит сообщение.

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Напомним, что вечером 1 октября Иран произвёл массированную ракетную атаку на Израиль, выпустив в сторону еврейского государства около полутысячи боеголовок. Свои действия Тегеран назвал ответом на ликвидацию генсека ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и генерала КСИР Аббаса Нилфорушана.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Илья Пушкарев
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