В Иране назвали причину массированной ракетной атаки на Израиль
КСИР: Иран начал атаку на Израиль в ответ на смерть генсека «Хезболлы» Насраллы
Иран инициировал атаку на Израиль в ответ на гибель генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» КСИР Аббаса Нилфорушана. Об этом проинформировала пресс-служба корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР), элитного подразделения вооружённых сил.
Обстрел Израиля. Видео © Telegram / گا نیوز | اخبار جنگ اسرائیل به لبنان
«В ответ на смерть Хании, Хасана Насруллы и Нилфорушана нанесли удар в сердце оккупированных земель», — приводит заявление КСИР иранское агентство ISNA.
Напомним, ВВС Израиля совершили налёт на один из районов Бейрута, где, как предполагалось, находился подземный бункер «Хезболлы». Сообщалось, что целью удара был лидер организации Хасан Насралла. Вскоре «Хезболла» официально признала гибель своего руководителя. Сегодня Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Тегеран выпустил около 500 ракет по территориям еврейского государства.
Telegram / بگا نیوز | اخبار جنگ اسرائیل به لبنان