В Иране назвали причину массированной ракетной атаки на Израиль

Иран инициировал атаку на Израиль в ответ на гибель генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» КСИР Аббаса Нилфорушана. Об этом проинформировала пресс-служба корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР), элитного подразделения вооружённых сил.