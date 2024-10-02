«Это война»: Трамп сделал тревожное заявление после удара Ирана по Израилю
Дональд Трамп назвал войной эскалацию на Ближнем Востоке
Бывший президент США Дональд Трамп впервые высказался об эскалации на Ближнем Востоке после массированного ракетного удара Ирана по Израилю. Политик счёл произошедшее началом войны, не упустив возможности использовать ситуацию в своей предвыборной кампании.
«Эту войну, безусловно, можно было предотвратить, она не должна была произойти, её бы не случилось, если бы я был президентом», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Позднее на митинге в штате Висконсин политик уточнил, что «положит конец хаосу на Ближнем Востоке» и «не допустит третьей мировой войны».
Вечером 1 октября Иран выпустил по территории Израиля около 500 ракет. СМИ сообщили о поражении военной инфраструктуры ЦАХАЛ, но еврейские ВС эту информацию опровергли. Тель-Авив готовится к нанесению удара возмездия, который может состояться в течение нескольких часов.
Flickr / Trump White House Archived