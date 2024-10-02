«Это война»: Трамп сделал тревожное заявление после удара Ирана по Израилю

Бывший президент США Дональд Трамп впервые высказался об эскалации на Ближнем Востоке после массированного ракетного удара Ирана по Израилю. Политик счёл произошедшее началом войны, не упустив возможности использовать ситуацию в своей предвыборной кампании.

«Эту войну, безусловно, можно было предотвратить, она не должна была произойти, её бы не случилось, если бы я был президентом», — написал Трамп в соцсети Truth Social.