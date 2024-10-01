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Регион
1 октября, 20:01
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Израиль планирует удары по всему Ближнему Востоку в ночь на 2 октября

Тель-Авив не станет затягивать с ударом возмездия и атакует своих противников на Ближнем Востоке в течение нескольких часов. Об этом со ссылкой на источники в Вооружённых силах еврейского государства сообщил 12-й канал израильского телевидения.

«Сегодня ночью ЦАХАЛ нанесёт мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку», — анонсировали в СМИ, не уточнив подробностей предстоящей атаки.

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Напомним, что вечером 1 октября Израиль был атакован сотнями ракет, запущенных с территории Ирана. Тегеран оправдал массированный удар местью за гибель высокопоставленных членов «Хезболлы», ХАМАС и КСИР. По данным исламской республики, серия точных попаданий уничтожила десятки боевых самолётов ЦАХАЛ.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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