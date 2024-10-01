Израиль планирует удары по всему Ближнему Востоку в ночь на 2 октября
Тель-Авив не станет затягивать с ударом возмездия и атакует своих противников на Ближнем Востоке в течение нескольких часов. Об этом со ссылкой на источники в Вооружённых силах еврейского государства сообщил 12-й канал израильского телевидения.
«Сегодня ночью ЦАХАЛ нанесёт мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку», — анонсировали в СМИ, не уточнив подробностей предстоящей атаки.
Напомним, что вечером 1 октября Израиль был атакован сотнями ракет, запущенных с территории Ирана. Тегеран оправдал массированный удар местью за гибель высокопоставленных членов «Хезболлы», ХАМАС и КСИР. По данным исламской республики, серия точных попаданий уничтожила десятки боевых самолётов ЦАХАЛ.
Flickr / Israel Defense Forces