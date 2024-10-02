Tasnim: Иран ракетным ударом уничтожил авиабазу ВВС Израиля «Неватим»
Одной из целей иранских ракет стала авиабаза «Неватим» Военно-воздушных сил Израиля рядом с городом Беэр-Шева. В результате атаки объект ЦАХАЛ полностью уничтожен, утверждает иранское агентство Tasnim.
«Террористическая база «Неватим» в пустыне Негев уничтожена иранскими ракетами», — гласит сообщение издания.
Незадолго до этого заявления Tasnim публиковало видео предполагаемого удара по базе ЦАХАЛ. На записи видно, как ракеты одна за другой совершают точные попадания в цель. В местах прилётов возникают яркие вспышки взрывов.
Падение ракет на авиабазу ВВС Израиля. Видео © Telegram / خبرگزاری تسنیم
Ранее иранские СМИ заявили об уничтожении двух десятков израильских истребителей F-35 в ходе массированной ракетной атаки вечером 1 октября. Однако пресс-служба ЦАХАЛ сочла эти сообщения фейками, заявив о полной сохранности всей боевой авиации.
Telegram / خبرگزاری تسنیم