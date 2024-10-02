Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 22:36

Tasnim: Иран ракетным ударом уничтожил авиабазу ВВС Израиля «Неватим»

Одной из целей иранских ракет стала авиабаза «Неватим» Военно-воздушных сил Израиля рядом с городом Беэр-Шева. В результате атаки объект ЦАХАЛ полностью уничтожен, утверждает иранское агентство Tasnim.

«Террористическая база «Неватим» в пустыне Негев уничтожена иранскими ракетами», — гласит сообщение издания.

Незадолго до этого заявления Tasnim публиковало видео предполагаемого удара по базе ЦАХАЛ. На записи видно, как ракеты одна за другой совершают точные попадания в цель. В местах прилётов возникают яркие вспышки взрывов.

Падение ракет на авиабазу ВВС Израиля. Видео © Telegram / خبرگزاری تسنیم

Иран заявил о завершении ответного удара по Израилю, но пригрозил новым
Иран заявил о завершении ответного удара по Израилю, но пригрозил новым

Ранее иранские СМИ заявили об уничтожении двух десятков израильских истребителей F-35 в ходе массированной ракетной атаки вечером 1 октября. Однако пресс-служба ЦАХАЛ сочла эти сообщения фейками, заявив о полной сохранности всей боевой авиации.

Обложка ©

Telegram / خبرگزاری تسنیم

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров