Tasnim: Иран ракетным ударом уничтожил авиабазу ВВС Израиля «Неватим»

Одной из целей иранских ракет стала авиабаза «Неватим» Военно-воздушных сил Израиля рядом с городом Беэр-Шева. В результате атаки объект ЦАХАЛ полностью уничтожен, утверждает иранское агентство Tasnim.

Незадолго до этого заявления Tasnim публиковало видео предполагаемого удара по базе ЦАХАЛ. На записи видно, как ракеты одна за другой совершают точные попадания в цель. В местах прилётов возникают яркие вспышки взрывов.