Фрагменты ракет Ирана упали в Иордании, пострадали три человека
Фрагменты иранских ракет упали на территории Иордании, сообщил министр коммуникаций и официальный представитель правительства королевства Мухаммед аль-Момани. Пострадали три человека.
Части снарядов упали в различных регионах Иордании, уточнил аль-Момани. Был причинён материальный ущерб.
Напомним, Иран провёл массированную ракетную атаку по Израилю вечером 1 октября. В исламской республике заявили, что это месть за гибель высокопоставленных членов ХАМАС, «Хезболлы» и КСИР. Тегеран объявил операцию завершённой, пригрозив Тель-Авиву новыми ударами в случае ответного залпа.
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