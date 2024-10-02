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2 октября, 00:43

Фрагменты ракет Ирана упали в Иордании, пострадали три человека

Фрагменты иранских ракет упали на территории Иордании, сообщил министр коммуникаций и официальный представитель правительства королевства Мухаммед аль-Момани. Пострадали три человека.

Части снарядов упали в различных регионах Иордании, уточнил аль-Момани. Был причинён материальный ущерб.

Две базы ВВС Израиля и штаб-квартира «Моссада» стали целью ударов Ирана
Две базы ВВС Израиля и штаб-квартира «Моссада» стали целью ударов Ирана

Напомним, Иран провёл массированную ракетную атаку по Израилю вечером 1 октября. В исламской республике заявили, что это месть за гибель высокопоставленных членов ХАМАС, «Хезболлы» и КСИР. Тегеран объявил операцию завершённой, пригрозив Тель-Авиву новыми ударами в случае ответного залпа.

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X / Iran Obse

Артур Лапсаков
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