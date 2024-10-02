Иран не стал обстреливать Израиль высокотехнологичными ракетами
Минобороны Ирана: Высокотехнологичные ракеты не применялись для удара по Израилю
Иран задействовал лишь малую часть своего арсенала во время массированного удара по Израилю. Самые смертоносные образцы ракетного вооружения, которые не применялись в последней атаке, готовы подняться в воздух в случае эскалации обстановки по воле еврейского государства. Об этом заявил министр обороны исламской республики Азиз Насирзаде.
«Ракетная операция Корпуса стражей исламской революции показала только часть нашего ракетного потенциала, а другая его составляющая — высокотехнологичные и смертоносные ракеты — не использовалась», — произнёс генерал-майор в эфире телеканала IRIB.
Военные объекты Армии обороны Израиля были атакованы сотнями ракет вечером 1 октября. СМИ сообщают о взрывах на авиабазах ЦАХАЛ «Неватим» и «Хацерим», в районах скопления бронемашин и радаров систем ПВО. Впрочем, Тель-Авив повреждения военной инфраструктуры отрицает. Также фрагменты ракет упали в Иордании и Палестине.