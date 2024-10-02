Иран не стал обстреливать Израиль высокотехнологичными ракетами

Иран задействовал лишь малую часть своего арсенала во время массированного удара по Израилю. Самые смертоносные образцы ракетного вооружения, которые не применялись в последней атаке, готовы подняться в воздух в случае эскалации обстановки по воле еврейского государства. Об этом заявил министр обороны исламской республики Азиз Насирзаде.