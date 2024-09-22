Иран впервые представил дальнобойную ракету Jihad и дрон-камикадзе Shahed 136B
Ракета Jihad на параде в Иране. Обложка © X / IRNA News Agency
Военный парад по случаю недели «Священной обороны» состоялся 21 сентября в иранском городе Бендер-Аббас. В ходе торжественного марша исламская республика впервые представила сразу две громкие оружейные новинки — дальнобойную ракету Jihad и беспилотник Shahed 136B, пишет информационное агентство IRNA.
По данным государственного издания, Jihad способна поражать цели на расстоянии в тысячу километров. Ракета оснащена разделяющейся боевой частью. Новая версия Shahed же отличается от предшественника увеличенной дальностью полёта, которая составляет несколько тысяч километров. Беспилотник способен развивать скорость 200 километров в час и несёт 50-килограмовый заряд взрывчатки.
Беспилотники Shahed 136B. Фото © X / IRNA News Agency
Большую работу за последний год проделал и российский военно-промышленный комплекс, выкатив на международный форум «Армия-2024» сразу семь громких новинок. Самими обсуждаемыми разработками стали гранатомёт ГП-46, робот «Рэбовец Wall-e» и модернизированная версия зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМД-Е».