7 новинок международного военно-технического форума "Армия-2024": от "Панциря" до "Валли" Форум "Армия-2024" в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке представил новые виды вооружения с акцентом на специальной военной операции (СВО) — фото на Life.ru. 16 августа, 21:29 Международный военно-технический форум "Армия-2024" работает для посетителей до 14 августа включительно. Фото © ТАСС / Виталий Невар

Международный военно-технический форум "Армия-2024" представил обновлённые версии вооружения, уже применяемого в ходе специальной военной операции (СВО). Программа форума включает 96 научно-деловых мероприятий. Доминирующей тематикой в этом году стали актуальные вопросы развития Вооружённых сил РФ, ОПК России и ВТС с учётом опыта, полученного на линии боевого соприкосновения. Экспозиция включила в себя большое количество образцов дронов и роботов, а также средств противодействия им. Кроме того, были представлены новинки стрелкового оружия от легендарного концерна "Калашников".

ЗРПК "Панцирь"

Система противовоздушной обороны "Панцирь-СМД-Е". Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

На выставке были продемонстрированы новые разработки в области противодействия БПЛА. Научно-производственное объединение "Высокоточные комплексы" представило модернизированную версию зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМД-Е", предназначенного для защиты от массированных воздушных атак.

Установка способна поражать до 40 целей, находящихся на расстоянии до 45 км. В его комплект входят ракеты ТКБ-10-55, что позволяет «Панцирю» наиболее эффективно защищать военные и гражданские объекты от возможных атак со стороны вражеских дронов и ракет. Его боекомплект включает в себя 48 ракет, которые поражают беспилотники, летающие на высоте до 5 км.

РЛС обнаружения целей системы имеет активную фазированную антенную решётку и обеспечивает круговой обзор. Это позволяет выявлять воздушные цели в широком диапазоне дальностей. Новый «Панцирь» также оснащен зенитной управляемой ракетой 57Э6-Е, которая способна поражать вражеские объекты на высоте до 15 км. Дальность пуска ракеты составляет 20 км.

"Ланцет-Э"

Интеллектуальный барражирующий комплекс "Ланцет-Э". Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Компания "Рособоронэкспорт" госкорпорации "Ростех" впервые представила на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" интеллектуальный барражирующий комплекс "Ланцет-Э", разработанный и произведённый российской компанией АО "Аэроскан".

Комплекс "Ланцет-Э" является экспортным вариантом широко известного носителя управляемых беспилотных боеприпасов "Ланцет", который отлично зарекомендовал себя в реальных боевых условиях. В состав комплекса входят: беспилотный самолет разведчик ближнего радиуса действия ZALA Z-16Э, носитель управляемого боеприпаса «Изделие 51-Э», носитель управляемого боеприпаса «Изделие 52-Э».

Самолёт Як-130М

Самолёт Як-130М. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

ПАО "Яковлев" ОАК представило инновационную модель — обновлённый самолёт Як-130М, разработанный на основе существующего учебно-боевого Як-130. Ключевая цель модернизации заключается в расширении боевых характеристик воздушного судна, что призвано повысить его конкурентоспособность на международном рынке.

У представленной модели расширены возможности за счет установки новой оптико-локационной станции БРЛС-130Р, прицельно-навигационного оборудования и бортового комплекса обороны "Президент-С130". Также добавлено четыре контейнера с пушками и держатели для современного авиавооружения.

Подствольный гранатомёт ГП-46

Гранатомёт подствольный ГП-46 на АК-19. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

На форуме был впервые представлен новый подствольный гранатомёт ГП-46, разработанный концерном "Калашников". Оружие калибра 40 мм предназначено для использования боеприпасов типа ВОГ, которые сочетают в себе гранату и метательный заряд в гильзе. Гранатомёт ГП-46 позволяет поражать живую силу противника, находящуюся как на открытой местности, так и в окопах, траншеях, а также в небронированной технике. Представитель компании-разработчика отметил, что данный подствольник отличается эргономичностью и удобством в использовании для военнослужащих.

Вертолёт Ми-28НМЭ

Вертолёт Ми-28НМЭ. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Холдинг "Вертолёты России" представил экспортную версию ударного вертолёта Ми-28НМЭ. Новая модификация отличается от предыдущих надвтулочной радиолокационной станцией, дублированной системой управления полётом и улучшенным комплексом обороны.

Бронежилеты "Оберег"

"Ростех" продемонстрировал на выставке линейку бронежилетов под названием "Оберег", которые уже отгружаются заказчикам. В эту линейку входит лёгкий вариант "Оберег-С", предназначенный для специалистов, занимающихся гуманитарным разминированием. Данное изделие весом пять килограммов обеспечивает защиту от пистолетных выстрелов, осколков и противопехотных мин.

Бронежилет серии "Оберег". Фото © rostec.ru

Штурмовая версия бронежилета "Оберег" обладает керамической броневой панелью, способной противостоять винтовочным и пулемётным выстрелам, в том числе бронебойным. Модель отличается от базового "Оберега" увеличенной зоной противоосколочной защиты. Кроме того, линейка бронезащитных жилетов "Оберег" включает в себя вариант, предназначенный для инкассаторов.

Гусеничный робот "Рэбовец Валли"

Гусеничный робот "Рэбовец Wall-е". Фото © Telegram / Лаборатория ППШ

На выставке была впервые представлена мобильная гусеничная платформа "Рэбовец Wall-e", разработанная компанией "Лаборатория ППШ". Данная система предназначена для обеспечения радиоэлектронного прикрытия штурмовых групп. В материалах разработчика указано, что платформа "Валли" имеет возможность установки станций радиоэлектронного противодействия "Фумигатор-ФПВ" и "Фумигатор-БПЛА", что позволяет создавать помехи для нарушения управления и навигации противника.