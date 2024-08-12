Какие задачи решит форум "Армия-2024" и как это повлияет на СВО 12 августа 2024 года в парке "Патриот" начал работу десятый по счету форум "Армия-2024". Life.ru собрал информацию о важном для СВО событии, которое каждый год приносит военной отрасли большие контракты и удивляет специалистов по всему миру своими новинками. 12 августа, 13:58 Глава страны по видеосвязи обратился к участникам и гостям Международного военно-технического форума "Армия-2024", который стартовал в подмосковной Кубинке. Life.ru

Сегодня, 12 августа, в парке "Патриот" стартовал Международный военно-технический форум "Армия-2024". На нём продукцию представят порядка 1,5 тыс. отечественных и зарубежных предприятий ВПК. Посетители смогут увидеть около 28 тыс. образцов военной техники и вооружения. Главной темой форума станет специальная военная операция.

Что такое форум "Армия-2024"

Впервые форум "Армия" был проведён в 2015 году. Фото © Life.ru

Форум в нашей стране проходит ежегодно, впервые его провели в 2015 году. Организатор мероприятия — Министерство обороны России. На нём проходит масштабная выставка главных достижений военно-промышленного комплекса страны. Основная цель форума — повышение эффективности и стимулирование развития ВПК, а также налаживание военного сотрудничества с другими государствами.

Даты проведения

Для посетителей форума "Армия-2024" мероприятия пройдут 13 и 14 августа. Фото © Life.ru

Форум проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот" на аэродроме Кубинка (Московская область).

Расписание работы

Традиционно первый день работы форума пройдёт в закрытом формате, поэтому для посетителей мероприятия пройдут 13 и 14 августа. Для этого необходимо при себе иметь паспорт гражданина РФ, а также пригласительный или бизнес-билет, который необходимо зарегистрировать и получить бейдж посетителя.

Кроме того, 13 августа состоится XII Московская конференция по международной безопасности, в её рамках пройдут пленарные заседания и дискуссии. В среду, 14 августа, запланировано проведение III Международного антифашистского конгресса, где состоится обсуждение проблемных вопросов в борьбе с фашизмом, экстремизмом и национализмом в современном обществе.

План выставки

Экспозиции форума разделены на 37 тематик. Фото © Life.ru

Экспозиции форума разделены по конкретным тематикам, которые включают 37 направлений. Ознакомиться можно будет с разделами форума на следующие темы: БПЛА, робототехнические комплексы, биотехнологии, различные виды вооружения и средств защиты, двигателестроение в оборонном комплексе, информационные системы, технические средства обучения, обеспечение в МО, радиоэлектронные технологии и многое другое.

Авиация и беспилотники

Здесь посетители смогут ознакомиться с образцами беспилотных летательных аппаратов и комплексов, а также с вооружением и военной техникой, применяемыми военной авиацией и другими родами войск, перед которыми ставятся боевые задачи в воздухе. Участники форума увидят зенитную ракетную систему большой дальности "Антей-4000", ЗРК "Викинг" и другие.

Трофеи

На форуме будет представлена и трофейная техника Вооружённых сил Украины и стран НАТО, добытая в ходе проведения СВО. В частности, речь идёт об американских танках M1A1SA Abrams и немецких Leopard 2A6. Также будут представлены образцы бронетехники YPR-765A1, Saxon AT105, Bushmaster PMV, ХА-180 и другие.

Космос

В секции можно будет увидеть космические аппараты проекта "Сфера". Фото © roscosmos.ru

В этой секции можно будет увидеть космические аппараты проекта "Сфера", малый спутник передачи данных "Марафон" и космический аппарат "Экспресс-РВ". Также зрителям будут доступны макеты ракет семейства "Ангара" и другие образцы.

Как попасть на форум

Попасть на форум можно по билетам, стоимость которых варьируется от 1300 до 3000 рублей. Отдельный пропуск будет необходим для пользования парковкой. Посещение форума доступно для лиц 18+. Билет необходимо зарегистрировать, чтобы получить бейдж. Также обязательно взять с собой паспорт гражданина РФ.

Какие задачи решит форум "Армия-2024" и как это повлияет на СВО

В дни форума специалистами будет проведена большая аналитическая работа, которая в дальнейшем положительно скажется на ведении СВО, полагают эксперты. Фото © Life.ru

Проведение форума "Армия-2024" позволит обменяться опытом в военном деле, что в дальнейшем принесёт свои плоды на полях специальной военной операции. Об этом Life.ru сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

— Наше оружие превосходно себя показало во время боевых действий. Будут люди, которые причастны к этому делу. Всё это — бесценный обмен опытом, это крайне важно сегодня. Люди встречаются, согласовывают решения. За эти три дня будет проведена интенсивная работа, что в дальнейшем отразится положительно на СВО, — сказал Дандыкин.

По его словам, на форуме планируется заключить контракты на рекордную сумму. "Ожидается, что контракты будут очень большие, даже больше, чем в годы до проведения специальной военной операции", — добавил эксперт.

Авторы Альмир Хабибуллин