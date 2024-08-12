Путин: Новинки оборонной промышленности РФ доказали эффективность на поле боя

Президент России Владимир Путин по видеосвязи обратился к участникам и гостям международного военно-технического форума "Армия-2024", который стартует в подмосковной Кубинке. Глава государства отметил, что мероприятие всегда привлекает особое внимание специалистов, экспертов и СМИ со всего мира. И Москва ценит такой интерес.

"Мы <...> дорожим нашими партнёрскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира. Видим, что наш настрой на конструктивное сотрудничество востребован и находит искренний, живой отклик", — отметил российский лидер.

По словам Путина, в 2024 году десятки государств направили на форум делегации высокого уровня в виде глав оборонных ведомств, и всего заявлено участие более чем 120 иностранных компаний. Также организаторы предоставили площадку для размещения нескольких зарубежных выставочных экспозиций.

На "Армии" развернули масштабную презентацию передовых и уникальных достижений российской оборонной промышленности и ведущих корпораций, известных в мире. Президент подчеркнул, что представлено более 240 позиций только экспортных образцов вооружения, различной военной и специальной техники. И многие отечественные новинки уже показали себя на поле боя.

"Причём их главные, базовые характеристики постоянно совершенствуются, улучшаются. Работа конструкторов, инженеров, учёных, трудовых коллективов оборонных заводов активно продолжается с учётом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции", — добавил глава государства.

Путин отметил важность поддержки оборонно-провышленного комлекса со стороны малого бизнеса, общественных, патриотических организаций, массового волонтёрского движения и просто граждан России. Приоритетами совместной работы являются экипировка, средства связи, защиты и радиоэлектронной борьбы, а также беспилотники и искусственный интеллект.

Российский лидер также надеется, что по итогам форума будут упрочены и установлены новые перспективные связи, заключены контракты между Минобороны и профильными предприятиями, а сотрудничество дружественным нам государств станет ещё более эффективным.

"Дорогие друзья! <...> Желаю всем участникам форума успеха и всего самого доброго", — заключил Путин.