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Регион
11 августа, 22:25

Минобороны анонсировало заключение новых контрактов с предприятиями ОПК

МО на форуме"Армия-2024" 13 августа заключит госконтракты с предприятиями ОПК

Форум "Армия" в прошлом году. Обложка © Telegram / Форум "Армия-2024"

Форум "Армия" в прошлом году. Обложка © Telegram / Форум "Армия-2024"

13 августа на форуме "Армия-2024" Министерство обороны России подпишет госконтракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщил начальник главного управления инновационного развития оборонного ведомства генерал-лейтенант Александр Осадчук.

Кроме того, форум предоставляет иностранным специалистам уникальную возможность глубже познакомиться с достижениями российского ОПК. Генерал-лейтенант отметил, что в условиях глобальной политической и экономической трансформации важно укреплять сотрудничество с партнёрами по всему миру. Форум "Армия" станет площадкой для демонстрации передовых разработок российских конструкторских бюро и научных школ, которые привлекают внимание международных экспертов.

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Международный форум "Армия" в этом году стартует 12 августа и продлится до 14 августа. Главной его темой станет СВО, а мероприятие пройдёт в обновлённом формате. Участие в нём примут более 120 иностранных компаний и десятки зарубежных делегаций.

Кирилл Сосновских
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