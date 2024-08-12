Минобороны анонсировало заключение новых контрактов с предприятиями ОПК
МО на форуме"Армия-2024" 13 августа заключит госконтракты с предприятиями ОПК
Форум "Армия" в прошлом году. Обложка © Telegram / Форум "Армия-2024"
13 августа на форуме "Армия-2024" Министерство обороны России подпишет госконтракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщил начальник главного управления инновационного развития оборонного ведомства генерал-лейтенант Александр Осадчук.
Кроме того, форум предоставляет иностранным специалистам уникальную возможность глубже познакомиться с достижениями российского ОПК. Генерал-лейтенант отметил, что в условиях глобальной политической и экономической трансформации важно укреплять сотрудничество с партнёрами по всему миру. Форум "Армия" станет площадкой для демонстрации передовых разработок российских конструкторских бюро и научных школ, которые привлекают внимание международных экспертов.
Международный форум "Армия" в этом году стартует 12 августа и продлится до 14 августа. Главной его темой станет СВО, а мероприятие пройдёт в обновлённом формате. Участие в нём примут более 120 иностранных компаний и десятки зарубежных делегаций.