Минобороны анонсировало заключение новых контрактов с предприятиями ОПК

13 августа на форуме "Армия-2024" Министерство обороны России подпишет госконтракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщил начальник главного управления инновационного развития оборонного ведомства генерал-лейтенант Александр Осадчук.

Кроме того, форум предоставляет иностранным специалистам уникальную возможность глубже познакомиться с достижениями российского ОПК. Генерал-лейтенант отметил, что в условиях глобальной политической и экономической трансформации важно укреплять сотрудничество с партнёрами по всему миру. Форум "Армия" станет площадкой для демонстрации передовых разработок российских конструкторских бюро и научных школ, которые привлекают внимание международных экспертов.