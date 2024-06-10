"Рособоронэкспорт" анонсировал продажу свыше 170 военных вертолётов в 20 стран
Более 20 стран мира заключили контракты на приобретение у России военных вертолётов. В рамках сделок планируется продать свыше 170 винтокрылых машин, заявил в преддверии выставки HeliRussia 2024 глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Директор компании подчеркнул, что имеющиеся производственные мощности позволяют не только полностью удовлетворять потребности российских Вооружённых сил, но и работать на экспорт. Зарубежные ВС проявляют большой интерес к различным типам вертолётной техники — от транспортной до ударной.
"Среди наиболее востребованных на мировом рынке вертолётов мы отмечаем боевой разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортный Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П, которые представим на выставке", — рассказал Михеев.
Российские военные вертолёты с первых дней СВО доказывают высочайшую эффективность на поле боя. А недавно дуэт из Ка-52 и Ми-35 и вовсе сорвал ротацию украинских войск, поразив ВСУ неуправляемыми ракетами.
VK / Минобороны России