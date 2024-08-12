В центре внимания — СВО: В Минобороны рассказали об особенностях форума "Армия" в этом году

Главной тематической доминантой Международного военно-технического форума "Армия" в текущем году, который пройдёт с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", стала специальная военная операция. Как заявил начальник Главного управления инновационного развития Министерства обороны России генерал-лейтенант Александр Осадчук, формат этого мероприятия был значительно оптимизирован и обновлён.

"Формат форума не сокращён, а оптимизирован и обновлён. Да, действительно, продолжительность его работы уменьшена, но изменения коснулись не только сроков, но и количества мероприятий, их формы, а главное — содержания. В этом году тематической доминантой форума стала специальная военная операция", — приводит слова офицера МО РФ.

Генерал также подчеркнул, что целевой аудиторией форума "Армия-2024" станут специалисты российского военного ведомства, руководители и генеральные конструкторы предприятий и организаций оборонной промышленности, а также официально приглашённые Москвой различные иностранные делегации. По его словам, благодаря обновлённой концепции мероприятие организуется как сугубо деловое, в рамках которого встретятся российские и зарубежные специалисты и эксперты в области создания и развития вооружений.

В то же время Осадчук отметил, что в этом году на форум приглашены официальные военные делегации 110 иностранных государств. Офицер уточнил, что большая часть из них уже подтвердила своё участие.

"Четыре государства сформировали национальные экспозиции: Белоруссия, Иран, Индия, Китай. Кроме того, в работе форума примут участие более 120 иностранных компаний", — заключил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ.