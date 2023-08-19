На форуме "Армия-2023" показали магнит для извлечения осколков из мозга

Медики из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко показали на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" опытный образец устройства для извлечения с помощью электромагнита металлических осколков из мозга пациента. Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, на данный момент оно проходит апробацию в медучреждении и задействовано в лечении раненых военнослужащих.

В основе устройства — первая отечественная система хирургической навигации с применением технологий дополненной реальности "Автоплан". С помощью загруженных в неё результатов компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии с 3D-моделью головы пациента можно с высокой точностью определить местонахождение осколков.

"Предложенный специалистами госпиталя имени Бурденко способ модернизации системы "Автоплан" представляет собой дополнительное электромагнитное устройство, с помощью которого обнаруженные инородные тела металлической плотности будут извлекаться из головного мозга без использования медицинских инструментов", — рассказали в ведомстве.

В министерстве объяснили, что такой способ помогает военным врачам ограничиться при расчёте величины необходимого отверстия в черепе лишь размерами осколков, не прибегая к открытой операции. Причём влияние человеческого фактора в процессе извлечения осколков практически сведено к нулю.