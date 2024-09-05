«Ремдизель» представит две модификации бронемашины «Ахмат»

По его словам, одна из версий останется в прежней конфигурации с текущим шасси, обеспечивая высокую ремонтопригодность и массовость. Вторая будет оснащена новым шасси с улучшенной трансмиссией и двигателем, что позволит повысить её эксплуатационные характеристики.

«Машина З-СТС достаточно ремонтопригодная и массовая. На сегодня это самая массовая из производимых нами защищённых машин. Сейчас есть задача дальше модернизировать это шасси, хотим сделать его более современным в части трансмиссии и двигателя. Будем делать две версии: одну более простую — по сути, это то, что производим сегодня; а другая версия будет уже на другом шасси, более современная», — отметил гендиректор компании.