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5 сентября, 01:37

«Ремдизель» представит две модификации бронемашины «Ахмат»

«Ремдизель»: Бронемашина З-СТС «Ахмат» будет представлена в двух версиях

Бронемашина З-СТС «Ахмат» скоро получит обновление: компания «Ремдизель» планирует её выпуск в двух вариантах. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Александр Захаров.

По его словам, одна из версий останется в прежней конфигурации с текущим шасси, обеспечивая высокую ремонтопригодность и массовость. Вторая будет оснащена новым шасси с улучшенной трансмиссией и двигателем, что позволит повысить её эксплуатационные характеристики.

«Машина З-СТС достаточно ремонтопригодная и массовая. На сегодня это самая массовая из производимых нами защищённых машин. Сейчас есть задача дальше модернизировать это шасси, хотим сделать его более современным в части трансмиссии и двигателя. Будем делать две версии: одну более простую — по сути, это то, что производим сегодня; а другая версия будет уже на другом шасси, более современная», — отметил гендиректор компании.

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Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

Кирилл Сосновских
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