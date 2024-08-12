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12 августа, 10:09

Российский "Валли" будет прикрывать военных от дронов. Новинку показали на форуме "Армия"

На форуме "Армия" показали робота "Рэбовец Wall-e" для прикрытия от FPV-дронов

Гусеничный робот "Рэбовец Wall-e". Обложка © Telegram / Лаборатория ППШ

Гусеничный робот "Рэбовец Wall-e". Обложка © Telegram / Лаборатория ППШ

На форуме "Армия-2024", который проходит в подмосковной Кубинке, впервые показали гусеничного робота постановки помех для прикрытия штурмовых групп "Рэбовец Wall-e". Разработчиком выступила компания "Лаборатория ППШ".

"[Гусеничный робот "Рэбовец Wall-e"] разработан для выполнения специальных задач и представляет собой передвижную гусеничную платформу с возможностью одновременной установки станций постановки помех "Фумигатор-ФПВ" и "Фумигатор-БПЛА", — уточнили в организации.

Там добавили, что у средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) имеется круговая диаграмма направленности, которая и позволяет скрыться от FPV-дронов и беспилотников не только штурмовых групп и подразделений в большом радиусе, но и другой техники, а также наземного робототехнического комплекса (НРТК) противника.

На форуме "Армия-2024" показали БТР-22 с РЭБ, который должен заменить БТР-82А
На форуме "Армия-2024" показали БТР-22 с РЭБ, который должен заменить БТР-82А

Как сообщал Life.ru, XX Международный военно-технический форум "Армия" начался в подмосковной Кубинке 12 августа. Он продлится вплоть до 14 августа. Площадка стала традиционным местом презентации новинок оборонной промышленности. Ожидается, что там покажут, в частности, гусеничную платформу "Каракал", оснащённую современным ракетным комплексом.

Никита Осипов
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