Российский "Валли" будет прикрывать военных от дронов. Новинку показали на форуме "Армия"

На форуме "Армия-2024", который проходит в подмосковной Кубинке, впервые показали гусеничного робота постановки помех для прикрытия штурмовых групп "Рэбовец Wall-e". Разработчиком выступила компания "Лаборатория ППШ".

"[Гусеничный робот "Рэбовец Wall-e"] разработан для выполнения специальных задач и представляет собой передвижную гусеничную платформу с возможностью одновременной установки станций постановки помех "Фумигатор-ФПВ" и "Фумигатор-БПЛА", — уточнили в организации.

Там добавили, что у средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) имеется круговая диаграмма направленности, которая и позволяет скрыться от FPV-дронов и беспилотников не только штурмовых групп и подразделений в большом радиусе, но и другой техники, а также наземного робототехнического комплекса (НРТК) противника.