На форуме "Армия-2024" показали БТР-22 с РЭБ, который должен заменить БТР-82А

На открывшемся сегодня форуме "Армия-2024" представили новый бронетранспортёр БТР-22 с комплектом защитных экранов и комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Предполагается, что он заменит БТР-82А.

"Предназначен для замены бронетранспортёра БТР-82А для транспортирования личного состава мотострелковых войск к полю боя, их огневой поддержки, а также для перевозки воинских грузов и буксировки прицепов", — говорится в материалах презентации на стенде разработчика "Военно-промышленной компании".

По словам разработчиков, новинка обеспечивает защиту размещённого внутри БТР боевого расчёта и оборудования от огня стрелкового оружия, осколков мин и снарядов, а также внешних воздействий и передвижения по пересечённой местности.

БТР-22 получил комплект защитных экранов и комплекс РЭБ ЛГШ-689. Отличается и корпус, в старой версии, например, отсутствовала возможность выхода экипажа через заднюю часть машины. Также военная новинка устойчива к бронебойным 12,7-миллиметровым пулям. Боевой расчёт — 11 человек, в десантном отделении установлены восемь кресел. В будущем на базе машины планируется создание семейства боевой, технической и тыловой техники для вооружения войск различного рода.