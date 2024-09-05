Харьков встретился с русским «Громом-Э1»: что известно о супергибриде бомбы и ракеты Почему об ударе новым оружием Москвы авиационной управляемой ракетой «Гром-Э1», которая напугала ВСУ, молчат западные СМИ — в материале Life.ru. 4 сентября, 21:10 Новый гибрид ракеты и авиабомбы «Гром-Э1» в зоне СВО. Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Первые удары

Мэр Харькова Игорь Терехов в посте в своём Telegram-канале сделал серьёзное заявление о первых ударах супергибрида: ВС РФ применили во время атаки принципиально новое оружие — ракету «Гром-Э1», которая, по словам экспертов, способна попасть в автомобильную шину.

«Во время вечерних обстрелов 31 августа враг впервые применил по Харькову такое нетипичное оружие, как «Гром-Э1», — гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы», — опубликовал сообщение Терехов.

Днём 31 августа воздушная тревога была объявлена в восточных регионах Украины, о взрывах в Харькове сообщали местные СМИ. В сводке Минобороны России от 1 сентября говорилось, что за прошедшие сутки российская авиация поразила цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и ангары для их хранения в Харьковской области. По данным некоторых источников, удар «Грома-Э1» мог быть нанесён по торговому центру, в котором дислоцировались украинские боевики.

Крылатая ракета «Гром-Э1». Фото © ТАСС / Николай Новичков

Ракетой «Гром-Э1» могут оснащаться боевые самолёты всех типов, её можно разместить на авиационных пусковых или катапультных устройствах. Особенностью «Грома-Э1» является универсальность размещения: к примеру, благодаря складывающемуся стреловидному крылу это оружие можно размещать даже во внутренних отсеках самолёта-истребителя. Ракета предназначена для атаки целей на земле с известными координатами. В условиях военных действий это могут быть пункты дислокации войск противника, системы ПВО, критически важная инфраструктура и различные военные объекты.

Что из себя представляет «Гром-Э1»

Высокоточную крылатую ракету «Гром-Э1» производит АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», после успешных испытаний в 2012 году новинка принята для использования ВС РФ. «Гром-Э1» представляет собой управляемую ракету со спутниковой системой наведения и ракетным двигателем в хвостовой части, за основу взята ракета Х-38. Особенность этой ракеты — раскрывающиеся в воздухе крылья, что делает попадания в цель ещё более точными.

Гибрид ракеты и авиабомбы. Фото © Telegram / РОССИЯ СЕЙЧАС

По сути, это гибрид авиабомбы и ракеты класса воздух – земля, так как при весе более 500 кг дальность пуска у неё составляет более 120 км. Также был представлен и ещё один новый компонент системы АСП «Гром» — крылатый планирующий боеприпас «Гром-Э2» с осколочно-фугасной боевой частью.

Впервые российская ракета «Гром-Э1» и корректируемая бомба «Гром-Э2» были показаны корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» на выставке МАКС-2015. Оба боеприпаса имеют модульную конструкцию, что позволяет ракету быстро превратить в бомбу и наоборот. Также есть возможность при необходимости менять системы наведения. Ракета предназначалась в том числе и для экспорта, но сейчас, вероятно, может быть использована для нужд Российской армии в рамках СВО.

Почему ракету боятся ВСУ

Ракета «Гром-Э1». Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Крупные западные СМИ не освещают тему удара ракетами «Гром-Э1» по Харькову, пока о применении нового вида вооружений сообщили только специализированные и локальные издания. Судя по всему, ВСУ и западные кураторы боятся применения Россией нового мощного оружия, ведь ВС РФ с каждым днём всё сильнее атакуют противника, не давая передышки. Ввод в строй нового уникального вооружения, каким и является ракета «Гром-Э1», с мощным боевым зарядом, высокой манёвренностью и точностью — это серьёзный вызов ВСУ.

И это далеко не беспочвенный страх: позже поступила уточняющая информация об атаке «Громом» территории украинского военного завода, расположенного в Харькове. Точность поражения этим боеприпасом впечатлила украинских военных. Они сообщили, что ракета попадает в цель размером с автомобильную шину. То есть максимальное отклонение ракеты-бомбы от заданной точки попадания не превышает один метр. Эффект от применения «Грома» ошеломил противника. Его способность пробивать мощные перекрытия и разрушать конструкции объектов привела врага в крайнее уныние. Наши военные оценили его как очень перспективное оружие. Эта универсальная бомба-ракета очень удобна как для поддержки действий своих сухопутных и морских войск/сил с воздуха, так и для уничтожения важных объектов врага в прифронтовой зоне на оперативной глубине.