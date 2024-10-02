Российским самолётам разрешили летать в Израиль и Иран, но в определённые часы

Росавиация в связи с угрозой безопасности обновило рекомендации для авиакомпаний по полётам в/из Израиля, Ирана, а также в воздушном пространстве Ирака. Рейсы 2 и 3 октября разрешается осуществлять в определённые часы, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

«После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила рекомендации по выполнению полётов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака», — сообщили в ведомстве.