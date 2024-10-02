Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 08:48

Российским самолётам разрешили летать в Израиль и Иран, но в определённые часы

Росавиация разрешила авиакомпаниям полёты в Израиль и Иран в определённое время

Росавиация в связи с угрозой безопасности обновило рекомендации для авиакомпаний по полётам в/из Израиля, Ирана, а также в воздушном пространстве Ирака. Рейсы 2 и 3 октября разрешается осуществлять в определённые часы, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

«После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила рекомендации по выполнению полётов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака», — сообщили в ведомстве.

Так, 2 октября российским воздушным судам рекомендует осуществлять полёты в период с 15:30 до 19:00 мск, 3 октября — с 09:00 до 19:00 мск.

Казахстан рекомендовал своим авиакомпаниям облетать небо Ирана
Казахстан рекомендовал своим авиакомпаниям облетать небо Ирана

Напомним, что вечером 1 октября военные объекты Армии обороны Израиля были атакованы со стороны Ирана множеством ракет вечером. СМИ также сообщали о взрывах на авиабазах ЦАХАЛ «Неватим» и «Хацерим», в районах скопления бронемашин и радаров систем ПВО. Также фрагменты ракет упали в Иордании и Палестине. По данным Ирана, 90% ракет достигли целей.

Обложка ©

Работа ПВО Израиля. Обложка © Getty Images / Anadolu

Андрей Бражников
  • Новости
  • Росавиация
  • Иран
  • Израиль
  • Ирак
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров