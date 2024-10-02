Российским самолётам разрешили летать в Израиль и Иран, но в определённые часы
Росавиация разрешила авиакомпаниям полёты в Израиль и Иран в определённое время
Росавиация в связи с угрозой безопасности обновило рекомендации для авиакомпаний по полётам в/из Израиля, Ирана, а также в воздушном пространстве Ирака. Рейсы 2 и 3 октября разрешается осуществлять в определённые часы, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
«После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила рекомендации по выполнению полётов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака», — сообщили в ведомстве.
Так, 2 октября российским воздушным судам рекомендует осуществлять полёты в период с 15:30 до 19:00 мск, 3 октября — с 09:00 до 19:00 мск.
Напомним, что вечером 1 октября военные объекты Армии обороны Израиля были атакованы со стороны Ирана множеством ракет вечером. СМИ также сообщали о взрывах на авиабазах ЦАХАЛ «Неватим» и «Хацерим», в районах скопления бронемашин и радаров систем ПВО. Также фрагменты ракет упали в Иордании и Палестине. По данным Ирана, 90% ракет достигли целей.
Работа ПВО Израиля. Обложка © Getty Images / Anadolu