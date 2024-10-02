Казахстан рекомендовал своим авиакомпаниям облетать небо Ирана
Самолёты будут облетать Иран. Обложка © freepik / wirestock
Казахстан рекомендует своим авиакомпаниям прокладывать маршруты, минуя небо Ирана, чтобы избежать неприятных ситуаций после эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта страны.
«В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке казахстанским авиакомпаниям рекомендовано облетать воздушное пространство Ирана и выбирать альтернативные маршруты, а также руководствоваться ранее направленным указаниям и рекомендациям по полётам в соответствующем регионе», — поясняется в тексте.
Напомним, военные объекты Армии обороны Израиля были атакованы со стороны Ирана сотнями ракет вечером 1 октября. СМИ сообщают о взрывах на авиабазах ЦАХАЛ «Неватим» и «Хацерим», в районах скопления бронемашин и радаров систем ПВО. Также фрагменты ракет упали в Иордании и Палестине. По данным Ирана, 90% ракет достигли целей.