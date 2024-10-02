Казахстан рекомендовал своим авиакомпаниям облетать небо Ирана

Казахстан рекомендует своим авиакомпаниям прокладывать маршруты, минуя небо Ирана, чтобы избежать неприятных ситуаций после эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта страны.

«В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке казахстанским авиакомпаниям рекомендовано облетать воздушное пространство Ирана и выбирать альтернативные маршруты, а также руководствоваться ранее направленным указаниям и рекомендациям по полётам в соответствующем регионе», — поясняется в тексте.