Израиль после атаки Ирана возобновил удары по объектам «Хезболы» в Бейруте

Пресс-служба израильской армии сообщила о начале бомбардировки Бейрута. Целями ЦАХАЛ становятся военные объекты шиитской организации «Хезболла» в столице Ливана. Детали операции военные пообещали огласить позже.

«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по террористическим объектам «Хезболлы» в Бейруте. Подробности будут опубликованы позже», — гласит заявление.