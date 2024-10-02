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1 октября, 23:27

Израиль после атаки Ирана возобновил удары по объектам «Хезболы» в Бейруте

Пресс-служба израильской армии сообщила о начале бомбардировки Бейрута. Целями ЦАХАЛ становятся военные объекты шиитской организации «Хезболла» в столице Ливана. Детали операции военные пообещали огласить позже.

«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по террористическим объектам «Хезболлы» в Бейруте. Подробности будут опубликованы позже», — гласит заявление.

По данным телеканала Al Jadeed, израильские истребители наносят серию точечных ударов по южной окраине ливанской столицы. Слышны взрывы со стороны квартала Харет-Хорейк, где сосредоточены офисы шиитского движения.

Высокопоставленный командир ФАТХ ранен вследствие удара Израиля по Ливану
Высокопоставленный командир ФАТХ ранен вследствие удара Израиля по Ливану

Жертвами одной из последних бомбардировок ливанской столицы со стороны ЦАХАЛ стали генсек «Хезболлы» Хасан Насралла и командующий силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Аббас Нилфорушан. Отомстить за их гибель вызвался Иран, который вечером 1 октября нанёс по Израилю массированный ракетный удар. По завершении атаки еврейское государство анонсировало новые атаки на соседей по региону.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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