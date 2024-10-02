Израиль после атаки Ирана возобновил удары по объектам «Хезболы» в Бейруте
Пресс-служба израильской армии сообщила о начале бомбардировки Бейрута. Целями ЦАХАЛ становятся военные объекты шиитской организации «Хезболла» в столице Ливана. Детали операции военные пообещали огласить позже.
«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по террористическим объектам «Хезболлы» в Бейруте. Подробности будут опубликованы позже», — гласит заявление.
По данным телеканала Al Jadeed, израильские истребители наносят серию точечных ударов по южной окраине ливанской столицы. Слышны взрывы со стороны квартала Харет-Хорейк, где сосредоточены офисы шиитского движения.
Жертвами одной из последних бомбардировок ливанской столицы со стороны ЦАХАЛ стали генсек «Хезболлы» Хасан Насралла и командующий силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Аббас Нилфорушан. Отомстить за их гибель вызвался Иран, который вечером 1 октября нанёс по Израилю массированный ракетный удар. По завершении атаки еврейское государство анонсировало новые атаки на соседей по региону.
Flickr / Israel Defense Forces