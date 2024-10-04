ЦАХАЛ сбросил 73 тонны взрывчатки на штаб «Хезболлы», чтобы убить преемника Насраллы
Ynet: Израиль сбросил 73 тонны взрывчатки на штаб разведки «Хезболлы»
Израильская армия (ЦАХАЛ) в ночь на 4 октября сбросила 73 тонны взрывчатки на штаб разведки «Хезболлы» в пригороде Бейрута. Как пишет газета Ynet, объект удара — преемник убитого лидера ливанского шиитского движения Хасана Насраллы — Хашем Сафи ад-Дин.
«По оценкам, Хашем Сафи ад-Дин, которому суждено было стать преемником Хасана Насруллы, в то время находился на территории комплекса вместе с другими высокопоставленными членами «Хехболлы», — говорится в публикации.
Результаты израильской атаки пока неизвестны, о судьбе преемника Насраллы тоже нет информации.
Напомним, бывший генсек «Хезболлы» Насралла был ликвидирован 27 сентября в ходе массированной бомбардировки Бейрута. Вместе с ним погиб высокопоставленный генерал КСИР Аббас Нилфорушан. Спустя несколько дней иранские ракеты с портретами убиенных ударили по Израилю, поразив две базы ВВС ЦАХАЛ и штаб-квартиру «Моссада».
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