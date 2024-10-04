Израиль заявил о ликвидации главы ячейки ХАМАС в Тулькарме на Западном берегу

Израильские военные нанесли удар по палестинской провинции Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Жертвами стали 18 человек, сообщил палестинский Минздрав в Telegram-канале.

Удар пришёлся на популярное среди жителей лагеря беженцев кафе. На место происшествия оперативно прибыли машины скорой помощи, которые доставили пострадавших, чьё число пока не уточняется, в больницы.

Согласно заявлению пресс-службы ЦАХАЛ, в ходе удара был ликвидирован глава местной ячейки радикального палестинского движения ХАМАС Захи Ясир ар-Разак Уфи. Вместе с ним были уничтожены ещё несколько палестинских радикалов.