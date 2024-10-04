Израиль нанёс авиаудар по югу Бейрута для убийства преемника генсека «Хезболлы»
Авиация Армии обороны Израиля совершила бомбардировку южных окраин Бейрута, где находятся объекты ливанской организации «Хезболла». Удары наносятся вблизи международного аэропорта имени Рафика Харири, сообщает иранское агентство TasnimNews.
По данным издания, целью атаки стал предполагаемый преемник погибшего генсека шиитского движения Хасана Насраллы Хашем Сафи ад-Дин. Он является двоюродным братом прежнего лидера.
«Согласно источникам, Хашем Сафи ад-Дин находился в укрытии глубоко под землёй, которое и стало целью этой бомбардировки», — утверждают СМИ.
Удар ЦАХАЛ по Бейруту. Видео © Telegram / خبرگزاری تسنیم
Бывший генсек «Хезболлы» Насралла был ликвидирован 27 сентября в ходе массированной бомбардировки Бейрута. Вместе с ним погиб высокопоставленный генерал КСИР Аббас Нилфорушан. Спустя несколько дней иранские ракеты с портретами убиенных ударили по Израилю, поразив две базы ВВС ЦАХАЛ и штаб-квартиру «Моссада».
Telegram / خبرگزاری تسنیم