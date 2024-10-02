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2 октября, 18:32

Авиация Израиля ударила жилому зданию в Дамаске, есть жертвы

Израильские ВВС атаковали Дамаск. Авиаудар пришёлся по району Меззе на юго-западе сирийской столицы. По данным Минобороны САР, целью бомбардировщиков ЦАХАЛ стало жилое здание, где находились гражданские.

Взрывы раздались в 17:25 по местному времени (совпадает с мск). Самолёты заходили со стороны Голанских высот.

«В результате атаки погибли три мирных жителя, пострадали ещё трое», — отчитались в МО Сирии.

Эксперт по Ближнему Востоку объяснил, почему воюющий с соседями Израиль до сих пор не под санкциями
Эксперт по Ближнему Востоку объяснил, почему воюющий с соседями Израиль до сих пор не под санкциями

По мнению постпреда РФ при ООН Василия Небензи, вина за эскалацию на Ближнем Востоке полностью лежит на Израиле, который осознанно уничтожил генсека «Хезболлы» Хасана Насраллу и высокопоставленного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана. Именно их портреты оказались на сотнях иранских ракет, ударивших по еврейскому государству вечером 1 октября.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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