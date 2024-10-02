Авиация Израиля ударила жилому зданию в Дамаске, есть жертвы
Израильские ВВС атаковали Дамаск. Авиаудар пришёлся по району Меззе на юго-западе сирийской столицы. По данным Минобороны САР, целью бомбардировщиков ЦАХАЛ стало жилое здание, где находились гражданские.
Взрывы раздались в 17:25 по местному времени (совпадает с мск). Самолёты заходили со стороны Голанских высот.
«В результате атаки погибли три мирных жителя, пострадали ещё трое», — отчитались в МО Сирии.
По мнению постпреда РФ при ООН Василия Небензи, вина за эскалацию на Ближнем Востоке полностью лежит на Израиле, который осознанно уничтожил генсека «Хезболлы» Хасана Насраллу и высокопоставленного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана. Именно их портреты оказались на сотнях иранских ракет, ударивших по еврейскому государству вечером 1 октября.
Flickr / Israel Defense Forces