Эксперт по Ближнему Востоку объяснил, почему воюющий с соседями Израиль до сих пор не под санкциями

В новом выпуске шоу «Дайте сказать!» журналист-международник и эксперт по Ближнему Востоку Аббас Джума объяснил, почему мир не накладывает санкции на Израиль, который наносит удары по Палестине и Ливану.

«Ответ будет банальным: потому что за Израилем стоят Соединённые Штаты Америки, потому что против Соединённых Штатов Америки не попрёшь, потому что Соединённые Штаты Америки сегодня задают тренды, задают тон. Они определяют, кто террорист, а кто не террорист», — отметил эксперт.

По его словам, у еврейского государства на Ближнем Востоке всего два серьёзных противника. Так, например, даже сильная Саудовская Аравия не может оказать на Израиль того экономического, политического воздействия, которого от неё, возможно, ждут.

«Не только Саудовская Аравия, Иордания, Кувейт, Бахрейн — да все страны региона, пожалуй, кроме Ирана и Ливана в лице «Хезболлы» — не могут даже заявления сделать. Есть Турция, но там другая проблема: Эрдоган заявлениями ограничивается. Они такие по-восточному резкие, но, к сожалению, на этом всё», — отметил Джума.

По его словам, Иран является единственным государством, которое сегодня возглавляет и проактивно поддерживает силы, борющиеся с Израилем на поле боя — ХАМАС или «Хезболлу». При этом Иран не вступает в конфликт непосредственно, потому что это чревато большой региональной войной с претензией к перетеканию в мировую, подчеркнул Джума.

«Иран это понимает, и Иран этого хочет избежать. Он хочет избежать того, чтобы США в эту войну вписались на стороне Израиля. И мало тогда не показалось бы никому», — добавил журналист.