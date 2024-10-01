Политологи раскрыли, из-за какой страны конфликт Израиля и Ливана может перерасти в большую войну Политолог Багдасаров: Мы точно не близки к войне на Ближнем Востоке 1 октября, 11:16 Последствия авиаударов Израиля по южным пригородам Бейрута. Фото © ТАСС / AP / Hassan Ammar

Наземная операция Израиля на юге Ливана вряд ли перерастёт в большую ближневосточную войну, так считают опрошенные Life.ru эксперты. Они сошлись во мнении, что судьбу конфликта может предрешить одна страна.

Доктор политических наук, профессор, политолог Александр Гусев считает, что развязывание большой войны будет зависеть от того, вмешается ли Иран в этот конфликт.

«Пока Иран занимает конструктивную позицию по отношению к этому ближневосточному конфликту. По сути дела, участвуют только Израиль, ХАМАС и «Хезболла». Да, ЦАХАЛ проводит сейчас операцию на юге Ливана, в том числе бомбит Бейрут. Безусловно, «Хезболла» — очень серьёзная организация, но справиться с Израилем будет достаточно проблематично, так как за спиной Израиля стоят США, которые фактически финансируют вот эту агрессию на Ближнем Востоке», — отметил эксперт.

По мнению Гусева, нужно садиться за стол переговоров с участием ведущих мировых держав, включая США, Россию, Китай, Израиль, палестинское государство, и не без участия Ирана. Только в таком случае конфликт можно будет локализовать. А если вмешается Иран, то «мало не покажется», прогнозирует политолог.

А директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров считает, что Иран всё же останется в стороне от этого конфликта и никакой большой войны на Ближнем Востоке не случится.

«Мы точно не близки к войне на Ближнем Востоке, и мы не близки к войне между Израилем и США против «Хезболлы». Никакой глобальной большой войны не будет, потому что Иран явно будет уходить от этой войны. Израиль постарается взять территории, где-то 20 километров, чтобы разрушить на этой территории всё, а после — уйдут», — говорит собеседник Life.ru.