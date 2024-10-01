«Хезболла» ударила по штаб-квартире «Моссад» и военной разведке Израиля
В пригороде Тель-Авива атаковали штаб-квартиру израильской разведывательной службы «Моссад». Удар осуществило шиитское движение «Хезболла». Также они атаковали базу военной разведки Израиля.
«Запустили ракеты по базе подразделений военной разведки и штаб-квартире «Моссад» на окраине Тель-Авива», говорится в заявлении движения.
Ранее стало известно, что Израиль начал наземную операцию в Ливане: артиллерия и танки ЦАХАЛ начали наносить удары, также была задействована авиация. Жертвами израильских бомбардировок стали 95 человек, 172 пострадали. После этого Армия обороны Израиля официально объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана. Целью еврейского государства станут объекты вооружённых формирований шиитской организации «Хезболла».
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