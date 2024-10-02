Небензя обвинил Израиль в эскалации конфликта на Ближнем Востоке и намерении втянуть США
Небензя: Израиль несёт полную ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке
Ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке в полной мере лежит на Израиле. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза организации.
«Политическая ликвидация [лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы] чревата катастрофическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока. В Западном Иерусалиме не могли этого не понимать, однако сознательно пошли на обострение. Таким образом, на израильскую сторону ложится вся полнота ответственности за последовавшую эскалацию её последствий, в том числе для населения Израиля», — констатировал он.
Небензя также указал на то, Ближний Восток полном ходом идёт к большой войне. При этом Совбезу ООН остаётся лишь бессильно наблюдать. Дипломат добавил, что Россия решительно осуждает израильские атаки Ливана и требует власти еврейского государства немедленно вывести войска с ливанской территории.
Российский постпред предупредил, что Израиль не будет сам расхлёбывать последствия своих действий в регионе. Поэтому Тель-Авив собирается сделать Штаты участником прямого конфликта с Ираном.
«Ещё одна опасная иллюзия состоит в том, что Израиль, обладая значительным военным превосходством, планирует разбираться со спровоцированным им кризисом сам. Становится всё более очевидным, что в планах израильского руководства любой ценой спровоцировать прямой конфликт между своим главным региональным противником Ираном и США», — подчеркнул Небензя.
Напомним, вечером 1 октября Иран совершил масштабную ракетную атаку по военным объектам Израиля. СМИ сообщают, что под удар попали авиабазы «Неватим» и «Хацерим» и места расположение радаров систем ПВО. Обломки ракет упали в Иордании и Палестине. Иранское руководство утверждает, что 90% запущенных ракет попали в цель, и это было далеко не самое разрушительное оружие из арсеналов ВС Ирана.
ТАСС / EPA / SARAH YENESEL