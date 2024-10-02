Небензя обвинил Израиль в эскалации конфликта на Ближнем Востоке и намерении втянуть США

Ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке в полной мере лежит на Израиле. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза организации.

«Политическая ликвидация [лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы] чревата катастрофическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока. В Западном Иерусалиме не могли этого не понимать, однако сознательно пошли на обострение. Таким образом, на израильскую сторону ложится вся полнота ответственности за последовавшую эскалацию её последствий, в том числе для населения Израиля», — констатировал он.

Небензя также указал на то, Ближний Восток полном ходом идёт к большой войне. При этом Совбезу ООН остаётся лишь бессильно наблюдать. Дипломат добавил, что Россия решительно осуждает израильские атаки Ливана и требует власти еврейского государства немедленно вывести войска с ливанской территории.

Российский постпред предупредил, что Израиль не будет сам расхлёбывать последствия своих действий в регионе. Поэтому Тель-Авив собирается сделать Штаты участником прямого конфликта с Ираном.