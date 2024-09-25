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25 сентября, 00:52

Небензя заявил, что Киев готов втянуть мир в пучину третьей мировой войны

Украина под руководством Владимира Зеленского готова погрузить мир в хаос третьей мировой войны. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

«Украина при неонацистском киевском режиме стала диктатурой одного человека, готова ради сохранения своей власти и слепого подыгрывания Западу не только утопить всю страну в крови и принести в жертву всех не успевших сбежать из страны молодых украинцев, но и столкнуть мир в пучину третьей мировой войны», — подчеркнул он.

По словам российского дипломата, такие действия Киева представляют серьёзную угрозу глобальной безопасности и стабильности, создавая предпосылки для катастрофического мирового конфликта.

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Ранее Небензя потребовал на Совбезе ООН объяснить «мистическое» появление у ВСУ американского боевого отравляющего вещества BZ. Дипломат подчеркнул, что химикат не производит больше ни одна страна в мире, кроме США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Анатолий Цейко
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