Россия потребовала на Совбезе ООН объяснить «мистическое» появление у ВСУ боевого яда США

Москва будет ждать разъяснений от Вашингтона насчёт американского боевого отравляющего вещества BZ, которое оказалось в распоряжении украинских ВС. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

«Мы всё ещё ждём от США разъяснений, каким образом оно оказалось в распоряжении украинских диверсантов в Запорожской области России», — заявил дипломат на заседании СБ, трансляцию которого проводила пресс-служба Всемирной организации в YouTube.