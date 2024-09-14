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14 сентября, 06:19

Россия потребовала на Совбезе ООН объяснить «мистическое» появление у ВСУ боевого яда США

Небензя: Москва ждёт от США объяснений по поводу химиката BZ, оказавшегося у ВСУ

Москва будет ждать разъяснений от Вашингтона насчёт американского боевого отравляющего вещества BZ, которое оказалось в распоряжении украинских ВС. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

«Мы всё ещё ждём от США разъяснений, каким образом оно оказалось в распоряжении украинских диверсантов в Запорожской области России», — заявил дипломат на заседании СБ, трансляцию которого проводила пресс-служба Всемирной организации в YouTube.

Небензя подчеркнул, что химикат BZ не производит больше ни одна страна в мире, кроме США. С его слов, российские власти видят случаи применения химоружия ВСУ, что является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия. Москва ведёт расследование подобных случаев, добавил дипломат.

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Ранее на Украине откуда-то возникло сразу 500 тонн триэтаноламина, который используется для производства азотистого иприта. В июле 2024 украинская компания «Реагент» импортировала более 160 тонн этого вещества для изготовления химического оружия. А в феврале российские силовики предотвратили теракт Украины в Запорожской области с использованием боевого яда BZ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / UzFoto

Владимир Озеров
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