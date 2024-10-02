Иран обстреливал Израиль ракетами с фото лидера «Хезболлы» и генерала КСИР
Иранская ракета с изображениями Нилфорушана и Насраллы. Фото © Fars
На ракетах, которые использовал Иран при массированном обстреле Израиля, были нанесены фотографии лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и генерала КСИР Аббаса Нилфорушана. Об этом сообщает агентство Fars.
Оба они погибли во время израильской атаки по Бейруту.
Ранее Шиитское движение «Хезболла» подтвердило смерть Хасана Насраллы в результате удара ЦАХАЛ по Бейруту, заявив, что тот погиб «как великий мученик». Следом поступило известие о смерти Аббаса Нилфорушана, который командовал «Кудс» в Ливане.
Напомним, что вечером 1 октября Израиль содрогнулся от массированного ракетного удара Ирана по военным объектам ЦАХАЛ. По данным СМИ, иранские ВС атаковали авиабазы «Неватим» и «Хацерим», а также районы, где стояли радары ПВО. Фрагменты ракет упали в Иордании и Палестине. По словам властей Ирана, 90% снарядов достигли своих целей, хотя армия даже не пустила в ход самые смертоносные свои ракеты. По словам экспертов, совсем скоро Тель-Авив может нанести ответный удар, однако Тегеран предупредил, что иранские военные накопили немыслимое количество ракет на случай, если США или Израиль захотят «показать зубы».