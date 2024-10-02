Иран обстреливал Израиль ракетами с фото лидера «Хезболлы» и генерала КСИР

На ракетах, которые использовал Иран при массированном обстреле Израиля, были нанесены фотографии лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и генерала КСИР Аббаса Нилфорушана. Об этом сообщает агентство Fars.

Оба они погибли во время израильской атаки по Бейруту.