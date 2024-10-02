Эксперт рассказал, какой ответ готовит Израиль на «ракетный дождь» от Ирана

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху после атаки со стороны Ирана заявил, что ЦАХАЛ непременно ответит на действия иранской стороны, однако ответа до сих пор не последовало. В беседе с Life.ru ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований института Востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов высказал мнение о том, что еврейское государство может нанести удары как по самому Ирану, так и по его союзникам.

Эта ракетная атака стала ударом возмездия за агрессивные действия Израиля и убийства ряда командиров «Хезболлы». Она была достаточно успешной, по сообщениям различных СМИ, было выпущено более 400 ракет по территории Израиля, и 80% этих ракет достигли целей. Цели — военные структуры Израиля, населённые пункты, израильские войска, пояснил Долгов.

Данные ракеты Иранского производства, это не секрет, что Иран давно производит ракетные сооружения. Причём, ракеты у Ирана достаточно современные и не уступающие по своему качеству и военным свойствам ракетам других стран. Поэтому ракетная технология у Ирана достаточно развита. Иранские удары — яркий пример того, какова возможность ракетного вооружения Ирана. Также у них есть и другие виды вооружений, так что это достаточно развитая держава в военном плане Борис Долгов Доктор исторических наук