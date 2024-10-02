Эксперт рассказал, какой ответ готовит Израиль на «ракетный дождь» от Ирана
Историк Долгов: Израиль может ударить по союзникам Ирана в ответ на обстрел
Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху после атаки со стороны Ирана заявил, что ЦАХАЛ непременно ответит на действия иранской стороны, однако ответа до сих пор не последовало. В беседе с Life.ru ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований института Востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов высказал мнение о том, что еврейское государство может нанести удары как по самому Ирану, так и по его союзникам.
Эта ракетная атака стала ударом возмездия за агрессивные действия Израиля и убийства ряда командиров «Хезболлы». Она была достаточно успешной, по сообщениям различных СМИ, было выпущено более 400 ракет по территории Израиля, и 80% этих ракет достигли целей. Цели — военные структуры Израиля, населённые пункты, израильские войска, пояснил Долгов.
Данные ракеты Иранского производства, это не секрет, что Иран давно производит ракетные сооружения. Причём, ракеты у Ирана достаточно современные и не уступающие по своему качеству и военным свойствам ракетам других стран. Поэтому ракетная технология у Ирана достаточно развита. Иранские удары — яркий пример того, какова возможность ракетного вооружения Ирана. Также у них есть и другие виды вооружений, так что это достаточно развитая держава в военном плане
По оценке эксперта, Израиль в ответ может ударить по территории Ирана и по проиранским силам, которые находятся за пределами республики. Но у Ирана есть средства ПВО, которые способны уничтожать израильские ракеты. Эта ситуация повторяет ту, которая уже была неоднократно, заметил Долгов. Он не считает, что это в войну будут втянуты другие государства. Израильский удар, однако, повлечёт за собой очередные атаки Ирана, полагает историк.
Напомним, что вечером 1 октября Иран обрушил на военные объекты Израиля град из ракет. В СМИ также появлялись сообщения о взрывах на авиабазах ЦАХАЛ «Неватим» и «Хацерим», в районах, где располагались бронемашины и радары систем ПВО. При этом иранская армия ограничилась использованием лишь малой части своего арсенала, оставив высокотехнологичные ракеты на складах. В США заявили, что Тель-Авив должен сам принять решение о превентивном ударе по Ирану. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже обещал, что Иран заплатит за атаку высокую цену.
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