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2 октября, 03:13

Кандидат в вице-президенты от республиканцев заявил о праве Израиля на превентивный удар

Вэнс: Израиль имеет право сам решать о превентивном ударе по Ирану

Израиль должен иметь право решать, наносить ли удары по Ирану. Так на теледебатах высказался кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Дэвид Вэнс.

«Израилю решать относительно того, что им нужно, чтобы сохранять свою страну в безопасности, и мы должны поддерживать наших союзников, когда они борются с плохими парнями», — сказал Вэнс, отвечая на вопрос, стал бы ли он поддерживать превентивный удар Израиля по Ирану.

Его соперник демократ Тим Уолз не стал прямо отвечать на этот вопрос, обрушившись с критикой на экс-президента США Дональда Трампа, из-за неграмотного руководства которого «Иран стал ближе к созданию ядерного оружия».

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Напомним, премьер Израиля Биньями Нетаньяху предрёк согражданам «дни испытаний» до ракетного удара Ирана, который случился вечером 1 октября. Президент США Джо Байден приказал ВС Штатов встать на защиту страны-союзника, эсминцы США помогли перехватить некоторые ракеты. Трамп охарактеризовал происходящее как война на Ближнем Востоке.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Артур Лапсаков
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