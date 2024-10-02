Кандидат в вице-президенты от республиканцев заявил о праве Израиля на превентивный удар

Израиль должен иметь право решать, наносить ли удары по Ирану. Так на теледебатах высказался кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Дэвид Вэнс.

«Израилю решать относительно того, что им нужно, чтобы сохранять свою страну в безопасности, и мы должны поддерживать наших союзников, когда они борются с плохими парнями», — сказал Вэнс, отвечая на вопрос, стал бы ли он поддерживать превентивный удар Израиля по Ирану.