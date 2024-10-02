Пентагон: Эсминцы ВМС США перехватили часть иранских ракет вблизи Израиля

Военно-морские силы США оказали помощь Израилю в отражении ракетной атаки со стороны Ирана. В борьбе с воздушными целями приняли участие сразу два эсминца проекта «Арли Бёрк». Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.