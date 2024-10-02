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1 октября, 22:59

Пентагон: Эсминцы ВМС США перехватили часть иранских ракет вблизи Израиля

Военно-морские силы США оказали помощь Израилю в отражении ракетной атаки со стороны Ирана. В борьбе с воздушными целями приняли участие сразу два эсминца проекта «Арли Бёрк». Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Два эсминца ВМС США были задействованы: USS Bulkeley и USS Cole», — заявил генерал майор, отвечая на вопросы журналистов.

По словам офицера, Соединённые Штаты обладают широкими возможностями для отражения атак в ближневосточном регионе. Американские военные готовы к широчайшему спектру угроз, добавил Райдер.

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Напомним, что 1 октября премьер Израиля Биньями Нетаньяху предрёк согражданам «дни испытаний». А уже спустя несколько часов еврейское государство подверглось мощному ракетному удару со стороны Ирана. Президент США Джо Байден приказал ВС Штатов встать на защиту страны-союзника, а его предшественник Дональд Трамп и вовсе окрестил происходящее войной.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
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