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1 октября, 15:45

Нетаньяху предрёк Израилю испытания и призвал гражданских повиноваться военным

Нетаньяху: Израиль ждут «дни испытаний», нужно следовать инструкциям ЦАХАЛ

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам страны, заявив, что грядут «дни» испытаний, и призвал гражданских в точности выполнять армейские указания для тыла.

«Прошу вас о двух вещах. Первое — строго выполнять указания тылового командования. Это спасает жизни. И второе — держаться вместе. Мы будем твёрдо держаться вместе в предстоящие дни испытаний. Будем вместе стоять, вместе сражаться и вместе победим», — заявил израильский лидер в видеообращении.

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Напомним, что ЦАХАЛ приступил к операции с применением танков и артиллерии в Ливане в ночь на первое октября. В ней принимали участие и ВВС Израиля. Согласно последним данным, от бомб погибли 95 человека, 172 были ранены. Стоит отметить, что о начале ограниченной наземной операции на юге страны израильская армия объявила уже после обстрелов.

Обложка ©

ТАСС / AP / Richard Drew

Юрий Лысенко
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