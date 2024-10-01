Нетаньяху предрёк Израилю испытания и призвал гражданских повиноваться военным

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам страны, заявив, что грядут «дни» испытаний, и призвал гражданских в точности выполнять армейские указания для тыла.

«Прошу вас о двух вещах. Первое — строго выполнять указания тылового командования. Это спасает жизни. И второе — держаться вместе. Мы будем твёрдо держаться вместе в предстоящие дни испытаний. Будем вместе стоять, вместе сражаться и вместе победим», — заявил израильский лидер в видеообращении.