Вэнс раскрыл первый план администрации Трампа при его победе на выборах
Вэнс: Республиканцы депортируют миллион нелегальных мигрантов с судимостью
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс. Обложка © X / JD Vance
Администрация возможного президента США Дональда Трампа в случае победы депортирует около миллиона мигрантов с судимостью. Один из первых шагов республиканцев раскрыл кандидат в вице-президенты Штатов Джей-Ди Вэнс на дебатах с представителем демократов Тимом Уолцем.
«Итак, у нас есть 20-25 миллионов нелегальных иммигрантов, которые находятся здесь, в стране. Что нам с ними делать? Я думаю, первое, что мы делаем, это начинаем с криминальных мигрантов», — заявил Вэнс.
Около миллиона из них новая администрация депортирует. Тех, кто в дополнение к преступлению незаконно пересёк границу.
Дебаты Вэнса и Уолца на SBC News — это последняя публичная возможность представителям Республиканской и Демократической партий обменяться мнениями на дебатах. Кандидаты начали встречу с рукопожатия. Выборы в США пройдут в 5 ноября 2024 года — через 34 дня.
Тем временем число бездомных граждан в США к концу года достигнет рекордных значений, и это одна из первых проблем новой администрации Дональда Трампа или Камалы Харрис. Тенденцию на ежегодный рост таких слоёв населения связывают с наплывом мигрантов, ростом цен на жильё и с эпидемией фентанила.