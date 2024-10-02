Вэнс раскрыл первый план администрации Трампа при его победе на выборах

Администрация возможного президента США Дональда Трампа в случае победы депортирует около миллиона мигрантов с судимостью. Один из первых шагов республиканцев раскрыл кандидат в вице-президенты Штатов Джей-Ди Вэнс на дебатах с представителем демократов Тимом Уолцем.

«Итак, у нас есть 20-25 миллионов нелегальных иммигрантов, которые находятся здесь, в стране. Что нам с ними делать? Я думаю, первое, что мы делаем, это начинаем с криминальных мигрантов», — заявил Вэнс.

Около миллиона из них новая администрация депортирует. Тех, кто в дополнение к преступлению незаконно пересёк границу.

Дебаты Вэнса и Уолца на SBC News — это последняя публичная возможность представителям Республиканской и Демократической партий обменяться мнениями на дебатах. Кандидаты начали встречу с рукопожатия. Выборы в США пройдут в 5 ноября 2024 года — через 34 дня.