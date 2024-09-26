Напарник Трампа призвал Украину к миру в обмен на земли
Сенатор США Вэнс: Киев может отказаться от территорий для окончания конфликта
Кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс. Обложка © Wikipedia / Gage Skidmore
Украина вполне может признать вхождение в состав России новых территорий, чтобы поставить точку в затянувшемся противостоянии с Москвой. Таким мнением поделился кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди (Джеймс Дэвид) Вэнс.
«Все варианты должны быть рассмотрены», — приводит его слова телеканал NBC News. Напарник Дональда Трампа подчеркнул, что для поиска путей завершения конфликта нужны переговоры.
В штабе кандидата в президенты США Дональда Трампа поспешили объясниться за слова Вэнса. Там уточнили, что чиновник всего лишь предлагал варианты и обсуждал разные концепции, которые могут быть реализованы в рамках некой масштабной программы по достижению мира на Украине.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский разработал некий «план победы» Украины который он хочет навязать США. По его словам, идея состоит в укреплении ВСУ, а о переговорах с Россией речи не идёт. Зеленский уверен, что Москву надо принудить к миру.