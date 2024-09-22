Число бездомных в США к концу года достигнет рекордных значений

Число бездомных в США достигло 550 тысяч человек и, по прогнозам, к концу года может превысить 653 тысячи, что станет наивысшим показателем за весь период ведения статистики. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Количество людей, проживающих в палатках, на улицах и в приютах, выросло на 10% по сравнению с прошлым годом. Тенденция указывает на то, что к концу 2024 года число бездомных в стране продолжит увеличиваться. Её связывают с наплывом мигрантов, ростом цен на жильё и с эпидемией фентанила.