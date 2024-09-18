Маск сделал шокирующий прогноз о судьбе человечества

Американский миллиардер Илон Маск сделал шокирующее заявление о будущем человечества. В своём недавнем посте в соцсети Х он выразил пессимистичный прогноз относительно долгосрочного выживания Земли. По мнению бизнесмена, если человечество не освоит межзвёздные перелёты, нас могут ждать две угрозы: расширение Солнца и столкновение с крупным астероидом.

Он указал, что в ближайшем будущем наша планета может столкнуться с большой кометой, что приведёт к массовому уничтожению жизни. Он также отметил, что через несколько миллиардов лет Солнце расширится, в результате чего океаны начнут кипеть, и это уничтожит всё живое на Земле.

«Стать космической цивилизацией или умереть — вот два единственных варианта», — считает Маск.