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18 сентября, 03:20

Маск сделал шокирующий прогноз о судьбе человечества

Маск: Человечество вымрет, если не станет космической цивилизацией

Американский миллиардер Илон Маск сделал шокирующее заявление о будущем человечества. В своём недавнем посте в соцсети Х он выразил пессимистичный прогноз относительно долгосрочного выживания Земли. По мнению бизнесмена, если человечество не освоит межзвёздные перелёты, нас могут ждать две угрозы: расширение Солнца и столкновение с крупным астероидом.

Он указал, что в ближайшем будущем наша планета может столкнуться с большой кометой, что приведёт к массовому уничтожению жизни. Он также отметил, что через несколько миллиардов лет Солнце расширится, в результате чего океаны начнут кипеть, и это уничтожит всё живое на Земле.

«Стать космической цивилизацией или умереть — вот два единственных варианта», — считает Маск.

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Ранее Илон Маск заявил, что сверхтяжёлые ракеты-носители Starship могут стать ключом к спасению человечества от вымирания, обеспечив возможность жизни на других планетах. По мнению миллиардера, основным препятствием для реализации этих планов может стать бюрократия и растущее государственное регулирование в США, которое, как он отметил, может сделать крупные проекты незаконными.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Кирилл Сосновских
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