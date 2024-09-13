Маск ловко кольнул бюрократию, назвав способ спасти человечество от вымирания
Маск: Сверхтяжёлые ракеты-носители Starship спасут человечество от вымирания
Американский миллиардер Илон Маск поделился мнением о том, как можно предотвратить вымирание человечества. Бизнесмен считает, что использование многоразовых сверхтяжёлых ракет-носителей Starship может сыграть ключевую роль в этом процессе.
Как Маск написал в соцсети X, Starship обеспечит возможность жизни на других планетах, что, в свою очередь, поможет сохранить человечество от угрозы исчезновения. Помешать этим планам воплотиться в жизнь может бюрократия, отметил миллиардер. Маск также ещё раз высказал недовольство от растущего государственного регулирования в США.
«Если это продолжится, все крупные проекты в США станут незаконными», — указал Маск.
Ранее Илон Маск заявил, что текущие бюрократические препятствия от Федерального управления гражданской авиации (FAA) могут поставить под угрозу планы по отправке человека на Марс. Это реакция на обязательные 60-дневные консультации по поводу воздействия шума от испытаний космического корабля Starship на окружающую среду.
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