Маск ловко кольнул бюрократию, назвав способ спасти человечество от вымирания

Американский миллиардер Илон Маск поделился мнением о том, как можно предотвратить вымирание человечества. Бизнесмен считает, что использование многоразовых сверхтяжёлых ракет-носителей Starship может сыграть ключевую роль в этом процессе.

Как Маск написал в соцсети X, Starship обеспечит возможность жизни на других планетах, что, в свою очередь, поможет сохранить человечество от угрозы исчезновения. Помешать этим планам воплотиться в жизнь может бюрократия, отметил миллиардер. Маск также ещё раз высказал недовольство от растущего государственного регулирования в США.

«Если это продолжится, все крупные проекты в США станут незаконными», — указал Маск.