Илон Маск в соцсети Х обвинил США и Украину в разжигании Третьей мировой войны
Владелец компаний X, Tesla и SpaceX Илон Маск. Обложка © EPA
Американский миллиардер Илон Маск считает решение Запада позволить Украине бить вглубь России доказательством того, что США провоцируют развязывание Третьей мировой войны. Таким мнением он поделился в соцсети Х.
Скриншот © Х
Владелец Tesla и Space X прокомментировал пост американского юриста Клея Томпсона о том, что «Третья мировая война вовсю идёт, а нам всем просто забыли сообщить об этом».
«Это, безусловно, шаг в этом направлении», — отреагировал Илон Маск.
Темы ударов по территории России американским дальнобойным оружием вновь оказались в повестке в последние несколько дней. В Белом доме неоднократно заявляли, что выступают против атак вглубь России, но, тем не менее, там допускают такую возможность. Так, эта тема будет обсуждена президентом США Джо Байденом и премьером Великобритании Киром Стармером 13 сентября. Беседы на эту тему уже состоялись и в Киеве. Сам американский лидер допустил снятие запрета на удары вглубь России.