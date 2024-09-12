Илон Маск в соцсети Х обвинил США и Украину в разжигании Третьей мировой войны

Американский миллиардер Илон Маск считает решение Запада позволить Украине бить вглубь России доказательством того, что США провоцируют развязывание Третьей мировой войны. Таким мнением он поделился в соцсети Х.

Владелец Tesla и Space X прокомментировал пост американского юриста Клея Томпсона о том, что «Третья мировая война вовсю идёт, а нам всем просто забыли сообщить об этом».