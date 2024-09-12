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12 сентября, 11:28

Илон Маск в соцсети Х обвинил США и Украину в разжигании Третьей мировой войны

Владелец компаний X, Tesla и SpaceX Илон Маск. Обложка © EPA

Владелец компаний X, Tesla и SpaceX Илон Маск. Обложка © EPA

Американский миллиардер Илон Маск считает решение Запада позволить Украине бить вглубь России доказательством того, что США провоцируют развязывание Третьей мировой войны. Таким мнением он поделился в соцсети Х.

Скриншот © Х

Скриншот © Х

Владелец Tesla и Space X прокомментировал пост американского юриста Клея Томпсона о том, что «Третья мировая война вовсю идёт, а нам всем просто забыли сообщить об этом».

«Это, безусловно, шаг в этом направлении», — отреагировал Илон Маск.

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Темы ударов по территории России американским дальнобойным оружием вновь оказались в повестке в последние несколько дней. В Белом доме неоднократно заявляли, что выступают против атак вглубь России, но, тем не менее, там допускают такую возможность. Так, эта тема будет обсуждена президентом США Джо Байденом и премьером Великобритании Киром Стармером 13 сентября. Беседы на эту тему уже состоялись и в Киеве. Сам американский лидер допустил снятие запрета на удары вглубь России.

Алексей Берковиц
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