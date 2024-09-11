Маск предсказал провал отправки первых людей на Марс

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что текущие бюрократические препятствия от Федерального управления гражданской авиации (FAA) могут поставить под угрозу планы по отправке человека на Марс. В своём посте в социальной сети X он отметил, что если подобные задержки будут продолжаться, то цели корпорации могут оказаться под угрозой.

«Мы никогда не доставим человечество на Марс, если так будет продолжаться», — заявил Маск.

Так бизнесмен прокомментировал необходимость дополнительных 60-дневных консультаций, введённых FAA, касающихся воздействия шума от испытаний космического корабля Starship на окружающую среду.