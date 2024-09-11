Маск предсказал провал отправки первых людей на Марс
Илон Маск: Бюрократические преграды могут помешать полёту первых людей на Марс
Основатель компании SpaceX Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что текущие бюрократические препятствия от Федерального управления гражданской авиации (FAA) могут поставить под угрозу планы по отправке человека на Марс. В своём посте в социальной сети X он отметил, что если подобные задержки будут продолжаться, то цели корпорации могут оказаться под угрозой.
«Мы никогда не доставим человечество на Марс, если так будет продолжаться», — заявил Маск.
Так бизнесмен прокомментировал необходимость дополнительных 60-дневных консультаций, введённых FAA, касающихся воздействия шума от испытаний космического корабля Starship на окружающую среду.
Ранее космический корабль Starliner компании Boeing успешно приземлился в штате Нью-Мексико. Корабль прибыл на Землю без экипажа, а его посадка состоялась в 22:01 по местному времени (07:01 мск). Отстыковка от Международной космической станции произошла в 18:04 по времени Восточного побережья США (01:04 мск 7 сентября), а обратный путь занял около шести часов.