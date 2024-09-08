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8 сентября, 18:48

Стало известно имя человека, который станет первым в мире триллионером

Guardian: Основатель SpaceX Илон Маск может стать первым в мире триллионером

Американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на аналитический центр Informa Connect Academy.

«Такой вывод аналитиков о владельце производителя электрокаров Tesla, частной космической компании SpaceX и социальной сети Х исходит из того, что в состояние Маска росло в среднем на 110 процентов в год», — говорится в тексте статьи.

Там отметили, что после Илона Маска триллионерами могут стать олигарх из Индии Гаутам Адани, а также главный исполнительный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг.

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Ранее Life.ru писал, что Илон Маск заявил о запуске первого непилотируемого полёта космического корабля Starship на Марс через два года, а пилотируемого — через четыре. Он уточнил, что непилотируемые миссии будут необходимы для проверки безопасности посадки на Красной планете.

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Shutterstock / FOTODOM / KonstantinChristian

Александра Мышляева
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