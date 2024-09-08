Стало известно имя человека, который станет первым в мире триллионером
Guardian: Основатель SpaceX Илон Маск может стать первым в мире триллионером
Американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на аналитический центр Informa Connect Academy.
«Такой вывод аналитиков о владельце производителя электрокаров Tesla, частной космической компании SpaceX и социальной сети Х исходит из того, что в состояние Маска росло в среднем на 110 процентов в год», — говорится в тексте статьи.
Там отметили, что после Илона Маска триллионерами могут стать олигарх из Индии Гаутам Адани, а также главный исполнительный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг.
Ранее Life.ru писал, что Илон Маск заявил о запуске первого непилотируемого полёта космического корабля Starship на Марс через два года, а пилотируемого — через четыре. Он уточнил, что непилотируемые миссии будут необходимы для проверки безопасности посадки на Красной планете.
Shutterstock / FOTODOM / KonstantinChristian