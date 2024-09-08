Маск раскрыл дату первого полёта Starship на Марс

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил, что первый непилотируемый полёт космического корабля Starship на Марс планируется через два года, а пилотируемый — через четыре. Он уточнил, что непилотируемые миссии будут необходимы для проверки безопасности посадки на Красной планете.