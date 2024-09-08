Маск раскрыл дату первого полёта Starship на Марс
Илон Маск: Первый полёт Starship на Марс состоится через два года
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил, что первый непилотируемый полёт космического корабля Starship на Марс планируется через два года, а пилотируемый — через четыре. Он уточнил, что непилотируемые миссии будут необходимы для проверки безопасности посадки на Красной планете.
«Если посадка пройдёт удачно, первые пилотируемые полёты на Марс планируются через четыре года», — написал Маск в соцсети X.
Маск также отметил, что в дальнейшем частота запусков значительно возрастёт. Конечной целью станет создание самодостаточного города на Марсе примерно через 20 лет.
Ранее Илон Маск объявил о втором успешном внедрении чипа в мозг человека. Это устройство помогает силой мысли передавать команды на компьютер.
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