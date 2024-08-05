Илон Маск создал ещё одного киберчеловека с мини-компьютером в голове
Илон Маск объявил о втором успешном внедрении чипа в мозг человека
Второй человек стал обладателем импланта от компании Neuralink, успешно вживлённого в мозг пациента для повышения его возможностей. Устройство включает в себя 400 электродов и функционирует исправно, заявил в беседе с блогером Лексом Фридманом американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск.
"Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом всё прошло очень хорошо. Там много сигналов, много электродов. Он работает очень хорошо", — похвастался основатель компании.
Напомним, что первым в мире мозговой имплант получил 29-летний американец Ноланд Арбо, парализованный в результате несчастного случая. Устройство помогает ему силой мысли передавать команды на компьютер. Повышение эффективности чипа позволяет мужчине даже рубиться в онлайн-шахматы.
X / Neuralink