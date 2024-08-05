Илон Маск создал ещё одного киберчеловека с мини-компьютером в голове

Второй человек стал обладателем импланта от компании Neuralink, успешно вживлённого в мозг пациента для повышения его возможностей. Устройство включает в себя 400 электродов и функционирует исправно, заявил в беседе с блогером Лексом Фридманом американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск.