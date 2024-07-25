Первый чипированный Маском человек оценил свои новые возможности

Нолан Арбо, первый доброволец, которому был вживлён мозговой имплант компании Neuralink, рассказал, что эффективность работы чипа повышается. Он был парализован и согласился на вживление импланта Telepathy в январе этого года. При помощи устройства он может управлять смартфоном и компьютером силой мысли.

"Всё хорошо, в начале было падение эффективности работы, но после того, как они настроили его, наблюдается её стабильный рост", — рассказал Арбо в беседе с РИА "Новости".

После операции стало известно, что некоторые электроды отслоились от мозга Нолана и на данный момент работают около 15% от общего числа. Пациент отмечает, что и эти мощности гораздо больше, чем в начале эксперимента. Если следующий эксперимент покажет функционирование 100% электродов, то "он сможет сделать то, что недоступно сейчас, и это даёт большую надежду на будущее", добавил Арбо.

"Я всегда говорил, что мы, несмотря на то, что нити отошли, смогли превзойти первоначальные достижения ... что само по себе было для меня триумфом, и это совсем не то, что писалось в статьях", — сказал он.

Арбо добавил, что не устаёт от импланта и постоянно пользуется им. С понедельника по пятницу он проводит четырёхчасовые сессии с сотрудниками Neuralink, а потом ещё около шести часов пользуется чипом в своих целях.